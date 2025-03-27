21 держава Європи засудила заборону ЛГБТ-прайду в Угорщині

Понад два десятки європейських держав і Австралія у спільній заяві висловили стурбованість рішенням влади Угорщини заборонити ЛГБТ-спільноті проведення щорічного прайду.

Про це йдеться в заяві посольств цих держав, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

У заяві посольство 21 держави Європи та Австралії наголошують, що ухвалене в Угорщині законодавство "призводить до обмеження права на мирні зібрання та свободу вираження поглядів".

"Ми зобов'язуємося поважати, захищати та реалізовувати права людини та основні свободи всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та сексуальних особливостей, а також боротися з дискримінацією за цими ознаками", – ідеться там.

Заяву підписали посольства Австралії, Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив законопроєкт партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.