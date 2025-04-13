Віткофф мав перший прямий контакт з Іраном за адміністрації Трампа

Спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф у суботу коротко поспілкувався безпосередньо з главою МЗС Ірану, що стало першим прямим контактом між двома країнами за адміністрації нового президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Суботня коротка зустріч Віткоффа з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі стала першим відомим прямим контактом між США та Іраном з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

Ця зустріч стала початком процесу з високими ставками, який може призвести до того, що Трамп і Іран відкладуть ескалацію навколо іранської ядерної програми або ж ризикнуть розпочати більш широку регіональну війну, якщо переговори проваляться.

Посадовці спілкувалися протягом двох з половиною годин на так званих непрямих переговорах, під час яких Оман виступав у ролі посередника і забезпечував зв'язок між сторонами.

Білий дім у своїй заяві повторив коментарі Віткоффа, які він дав в інтерв'ю NBC News, що "дискусії були дуже позитивними і конструктивними", і зазначив, що "пряме спілкування" Віткоффа з Арагчі "стало кроком вперед у досягненні взаємовигідного результату".

У заяві також підтверджується, що обидві сторони домовилися відновити переговори наступної суботи.

У дописі в своєму Telegram-акаунті незабаром після завершення переговорів Арагчі написав на фарсі, що обидва посадовці "поспілкувалися кілька хвилин" у присутності міністра закордонних справ Оману. В англомовному дописі в соцмережі X не було жодної згадки про коротку зустріч віч-на-віч.

В інтерв'ю іранському державному телебаченню Арагчі сказав, що відбулося чотири розмови з міністром закордонних справ Оману, під час яких посадовці обмінювалися думками. Переговори були "конструктивними", сказав Арагчі, додавши, що "атмосфера була шанобливою і спокійною".

Напередодні суботніх переговорів американська сторона наполягала на тому, що вони будуть прямими, тоді як Іран заявив, що непрямими, за посередництва Оману.

Іранські офіційні особи ще до суботи дали зрозуміти, що якщо перший раунд пройде успішно, Арагчі може незабаром зустрітися безпосередньо з Віткоффом.

За даними ЗМІ, Іран прагнув домогтися послаблення санкцій з боку США в обмін на обмеження своєї ядерної програми під час переговорів з американською стороною у суботу.

Спецпредставник Трампа Віткофф прилетів до Оману на переговори після зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.