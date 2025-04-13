Уиткофф имел первый прямой контакт с Ираном при администрации Трампа

Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в субботу коротко пообщался непосредственно с главой МИД Ирана, что стало первым прямым контактом между двумя странами при администрации нового президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Субботняя короткая встреча Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи стала первым известным прямым контактом между США и Ираном с момента вступления Трампа в должность в январе.

Эта встреча стала началом процесса с высокими ставками, который может привести к тому, что Трамп и Иран отложат эскалацию вокруг иранской ядерной программы или же рискнут начать более широкую региональную войну, если переговоры провалятся.

Чиновники общались в течение двух с половиной часов на так называемых непрямых переговорах, во время которых Оман выступал в роли посредника и обеспечивал связь между сторонами.

Белый дом в своем заявлении повторил комментарии Уиткоффа, которые он дал в интервью NBC News, что "дискуссии были очень позитивными и конструктивными", и отметил, что "прямое общение" Уиткоффа с Арагчи "стало шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата".

В заявлении также подтверждается, что обе стороны договорились возобновить переговоры в следующую субботу.

В заметке в своем Telegram-аккаунте вскоре после завершения переговоров Арагчи написал на фарси, что оба чиновника "пообщались несколько минут" в присутствии министра иностранных дел Омана. В англоязычной заметке в соцсети X не было ни одного упоминания о короткой встрече с глазу на глаз.

В интервью иранскому государственному телевидению Арагчи сказал, что состоялось четыре разговора с министром иностранных дел Омана, во время которых чиновники обменивались мнениями. Переговоры были "конструктивными", сказал Арагчи, добавив, что "атмосфера была уважительной и спокойной".

Накануне субботних переговоров американская сторона настаивала на том, что они будут прямыми, тогда как Иран заявил, что косвенными, при посредничестве Омана.

Иранские официальные лица еще до субботы дали понять, что если первый раунд пройдет успешно, Арагчи может вскоре встретиться непосредственно с Уиткоффом.

По данным СМИ, Иран стремился добиться ослабления санкций со стороны США в обмен на ограничение своей ядерной программы во время переговоров с американской стороной в субботу.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Оман на переговоры после встречи с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.