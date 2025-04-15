Немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus

Заместитель председателя парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС Иоганн Вадефул (ХДС) считает возможным совместное решение с Социал-демократической партией Германии по возможной поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц (ХДС) подтвердил свою готовность "использовать Taurus как рычаг для изменения политики России", сказал Вадефул.

Это "важный сигнал", сказал он.

"СДПГ также знает – не в последнюю очередь после возобновления российских военных преступлений в Сумах – что с Путиным нужно иметь дело по-другому", – отметил Вадефул, имея в виду ракетный обстрел города Сумы, в результате которого в воскресенье погибли более 30 человек.

Это также было "общим пониманием и духом в рабочей группе по вопросам внешней политики и политики безопасности во время коалиционных переговоров", отметил представитель ХДС.

Как известно, пока действующий канцлер Германии Олаф Шольц из СДПГ последовательно выступает против передачи крылатых ракет Taurus Украине, утверждая, что это может сделать Германию стороной войны.

При этом не вся СДПГ разделяет его позицию.

Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями о том, что Германия может предоставить Украине Taurus.