Уряд опублікував текст меморандуму про надра

У п'ятницю, 18 квітня, Уряд опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копали, який напередодні у Парижі підписали українська та американська делегації.

Про це із посиланням на документ пише "Європейська правда".

17 квітня Україна і США підписали "Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови", який засвідчує спільну роботу над угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Там наголосили, що попри будь-які політичні чи юридичні процедури, які ще необхідно виконати для остаточного оформлення домовленості, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон на тижні з 21 квітня для зустрічі з міністром фінансів США Бессентом і "надання високорівневої підтримки завершенню технічних перемовин щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови".

"Очікується, що переговорні групи звітуватимуть про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду", – йдеться у тексті.

Як свідчить текст меморандуму, Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.

Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.