Bloomberg: ЕС готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа

Европейский Союз готовит пакет чрезвычайных мер, предназначенных для поддержки тех отраслей экономики, которые могут больше всего пострадать от будущих тарифов США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало агентство Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, Европейская комиссия работает над краткосрочными предложениями по экономической поддержке отдельных отраслей экономики, которые пострадают от тарифов.

Их будут сопровождать реформы и повышение конкурентоспособности в ключевых секторах, а также улучшение функционирования единого рынка Евросоюза, говорится в публикации.

Параллельно ЕС готовит позицию для переговоров с США после вступления в силу тарифов, которая также будет предусматривать возможности для взаимного компромисса – например, в сфере инвестиций или ослабления регулирования.

В Евросоюзе не планируют объявлять немедленный ответ на тарифы США, поскольку потребуется время для оценки их влияния, пишет Bloomberg.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС "имеет много козырей", в частности зеркальные тарифы и контрмеры против американских компаний, работающих в сферах услуг и IТ.

Как известно, в среду Дональд Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.

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