Президентка Єврокомісії про мита Трампа: ЄС має "сильний план", щоб відповісти

Європейський Союз має "сильний план" дій у відповідь на тарифи, які збирається запровадити президент США Дональд Трамп, хоча й ЄС волів би знайти рішення шляхом переговорів.

Про це заявила у вівторок, 1 квітня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн сказала, що розуміє аргументи США про те, що інші скористалися перевагами глобальних торговельних правил, зазначивши, що ЄС також постраждав. Вона також сказала, що розуміє бажання США, як і ЄС, провести реіндустріалізацію.

Однак, за її словами, американські тарифи – це податки на споживачів, які підживлюють інфляцію і змушують американські заводи платити більше за компоненти, що призводить до скорочення робочих місць.

"Наша мета – знайти рішення шляхом переговорів. Але, звичайно, якщо буде потрібно, ми будемо захищати наші інтереси, наших людей і наші компанії", – запевнила вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄС "не обов'язково хоче відповідати".

"Але якщо це буде необхідно, у нас є сильний план дій у відповідь, і ми його застосуємо", – наголосила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС повинен диверсифікувати свою торгівлю і усунути внутрішні бар'єри для транскордонного бізнесу на своєму єдиному ринку.

За її словами, Міжнародний валютний фонд підрахував, що бар'єри на внутрішньому ринку Європи еквівалентні 45% тарифу на промисловість і 110% на послуги.

Вона повідомила законодавцям ЄС, що наступного місяця Комісія виступить з пропозиціями щодо усунення деяких бар'єрів і запобігання виникненню нових.

Як відомо, Трамп пообіцяв представити масштабний тарифний план 2 квітня, який він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він наголосив, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.

31 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Трампа не робити цього.