Наступного тижня команда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо України

Наступного тижня команда американського президента Дональда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо перемир’я в Україні.

Про це у коментарі Fox News заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, пише "Європейська правда".

Келлога запитали, чому угода щодо корисних копалин вигідна для Сполучених Штатів Америки, на що той відповів, що вона забезпечить США мінералами, яких вони не мають "у великих кількостях у США". Як приклад він навів титан.

Келлог нагадав про перемовини у Парижі, під час якої Україна та США підписали "Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Він зазначив, що під час зустрічі у Парижі українська та американська делегації "говорили про подальші кроки щодо потенційного припинення вогню у найближчій перспективі".

"Саме тому ми цього тижня повертаємося до Лондона, щоб фіналізувати ці домовленості. І я вважаю, що є величезні можливості", – наголосив він.

Келлог також похвалив американського президента Дональда Трампа, який "зробив більше за 90 днів для врегулювання цієї війни – найбільшої в Європі з часів Другої світової – ніж було зроблено за понад 900 днів до того".

"І я вважаю, що ми маємо досить хороші напрацювання. Угода про мінерали – одна з них. Також йдеться про всеосяжне припинення вогню. Коли я кажу "всеосяжне", я маю на увазі море, повітря, сушу і промисловість – щонайменше на 30 днів, із поступовим переходом до тривалого миру, до постійної угоди. І, на мою думку, ми на правильному шляху", – підсумував спецпредставник Трампа.

17 квітня Україна і США підписали "Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Як інформувала "ЄвроПравда", США погодилися пов'язати з Будапештським меморандумом угоду про надра, яку Вашингтон має намір підписати з урядом України.

Читайте детальніше у матеріалі "ЄвроПравди": Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.