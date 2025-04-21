WSJ: США ждут ответа Украины на "мирные предложения" по Крыму и НАТО

США передали Украине и европейским союзникам предложения по завершению российско-украинской войны и ожидают ответа на этой неделе.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам западных чиновников, американцы выдвинули свои идеи в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации в Париже в четверг. Эти идеи также были представлены европейским чиновникам во время однодневной встречи в столице Франции.

Предложения, в частности, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма в 2014 году и неприсоединение Украины к НАТО.

Теперь США, по данным издания, ждут ответа Киева. Он, как ожидается, поступит на встрече американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели.

В случае, если американская, европейская и украинская позиции будут совпадать, то предложения могут быть переданы Москве.

Чтобы оказать давление на Украину и Россию, госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что администрация Трампа может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

В воскресенье чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не предложением "принять или отказаться". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

Рубио, специальные посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог встретились в четверг в Париже с главой ОПУ Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

По словам американских чиновников, Рубио, Уиткофф и Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о ней не сообщалось.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для Украины признание ее территорий российскими – это красная линия.

Также сообщалось, что Украина не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках вероятного "мирного соглашения" – и она донесла это американской стороне.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной также предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.