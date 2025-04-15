Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" у мирній угоді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про те, що ключ до угоди про мир обертається довкола "п’яти територій".

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський говорив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі, його слова наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

Україна – суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент.

"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські", – сказав глава держави.

"Тому знову таки, відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетентністю", – додав Володимир Зеленський.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

Раніше у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони", однак коли він став перераховувати їх – нарахував п'ять: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.