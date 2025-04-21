ЗМІ: Білий дім почав шукати заміну главі Пентагону

Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола чинного глави Пентагону Піта Гегсета.

Про це стало відомо NPR від неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда".

Ця новина надійшла в той час, як міністр оборони Піт Гегсет потрапив у новий скандал, пов’язаний з чатом у Signal. Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.

За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації.

Усі вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, видання The New York Times першим повідомило, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, яку називає "чудовою".