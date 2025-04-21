СМИ: Белый дом начал искать замену главе Пентагона

Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны на фоне очередного скандала, развернувшегося вокруг действующего главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом стало известно NPR от неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

Эта новость поступила в то время, как министр обороны Пит Хегсет попал в новый скандал, связанный с чатом в Signal. Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что Пит Хегсет поделился деталями ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне.

В марте Хегсет поделился подробностями о действиях против целей хуситов в Йемене в чате Signal с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в который случайно попал и редактор The Atlantic.

За последние несколько недель четверо старших советников Хегсета неожиданно уволились, некоторые из них были обвинены в утечке информации.

Все они выступили с публичными заявлениями, в которых предполагали междоусобицы в Министерстве обороны.

Напомним, издание The New York Times первым сообщило, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны Пита Хегсета, которую называет "замечательной".