У Білому домі спростували, що шукають нового міністра оборони

Речниця Білого дому Керолайни Левітт спростувала інформацію радіостанції NPR про те, що адміністрація Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість Піта Гегсета.

Про це вона написала у соцмережі Х в понеділок, пише "Європейська правда".

У матеріалі радіостанції йшлося, що Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола Гегсета. Скандал стосується поширення закритої військової інформації родичам Гегсета у чаті Signal.

"Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить. Як заявив президент (Трамп) сьогодні вранці, він рішуче підтримує міністра оборони", – написала Левітт.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.

У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, яку називає "чудовою".