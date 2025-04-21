В Белом доме опровергли, что ищут нового министра обороны

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию радиостанции NPR о том, что администрация Трампа якобы ищет нового министра обороны вместо Пита Хегсета.

Об этом она написала в соцсети Х в понедельник, пишет "Европейская правда".

В материале радиостанции говорилось, что Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны на фоне очередного скандала, развернувшегося вокруг Хегсета. Скандал касается распространения закрытой военной информации родственникам Хегсета в чате Signal.

"Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет никакого представления о том, о чем он говорит. Как заявил президент (Трамп) сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны", – написала Левитт.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат.

В Пентагоне, однако, опровергли такую информацию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны Пита Хегсета, которую называет "замечательной".