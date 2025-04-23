У Грузії створили агентство для виділення державних грантів для ГО на противагу західним

У Грузії офіційно створили агентство, що буде займатися виділенням державних грантів неурядовим організаціям.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

За рішенням уряду у Грузії офіційно створили Агентство з фінансування неурядових організацій з держбюджету, яке розмістили у будівлі уряду.

Керівника агентства призначає та звільняє прем’єр-міністр. З 22 квітня очільником цієї нової організації призначили Тамар Зоделаву.

Створення агентства є черговим кроком на виконання закону, ухваленого в лютому, про запуск бюджетного фінансування грантів для неурядових організацій – у продовження риторики грузинської влади про те, що громадські організації, що отримують західні гранти, "обслуговують іноземні інтереси".

Паралельно керівна партія "Грузинська мрія" схвалила зміни до закону про гранти, якими зобов’язали погоджувати з державою отримання іноземних грантів.

Також у Грузії схвалили оновлений закон про "іноагентів", який партія влади називає "копією американського".

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий закон "про іноагентів", як і оновлений закон про телерадіомовлення.