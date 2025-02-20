Парламент Грузії, де нема опозиції, у турборежимі запустив держгранти на противагу західним

Парламент Грузії, де немає опозиції, у прискореному режимі затвердив законопроєкт про створення державного грантового фінансування для громадянського сектора на противагу західному.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Контрольований "Грузинською мрією" парламент у всіх трьох читаннях затвердив проєкт, що запускає механізм бюджетного фінансування грантів для неурядових організацій – у продовження риторики грузинської влади про те, що громадські організації, що отримують західні гранти, "обслуговують іноземні інтереси".

Проєкт передбачає створення Агентства з управління державними грантами, у його бюджет на 2025 рік закладають 20 млн ларі, що становить приблизно 7,1 млн доларів.

Формально отримувачами фінансування можуть бути будь-які громадські організації з проєктами, що "працюють на благо суспільства і держави".

Критики проєкту вважають, що сукупно із законом "Про прозорість іноземного впливу" це призведе до переваг для організацій, лояльних до влади.

Нагадаємо, перед цим у 2024 році грузинська влада всупереч протестам громадянського суспільства і країн Заходу затвердила закон, подібний до російського закону про "іноагентів".

Нещодавно прем’єр Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що його пом’якшення вже не розглядають і хочуть замінити "прямою копією" нинішньої редакції американського закону FARA.

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