В Грузии официально создали агентство, которое будет заниматься выделением государственных грантов неправительственным организациям.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

По решению правительства в Грузии официально создали Агентство по финансированию неправительственных организаций из госбюджета, которое разместили в здании правительства.

Руководителя агентства назначает и увольняет премьер-министр. С 22 апреля главой этой новой организации назначили Тамар Зоделаву.

Создание агентства является очередным шагом во исполнение закона, принятого в феврале, о запуске бюджетного финансирования грантов для неправительственных организаций – в продолжение риторики грузинских властей о том, что общественные организации, получающие западные гранты, "обслуживают иностранные интересы".

Параллельно правящая партия "Грузинская мечта" одобрила изменения в закон о грантах, которыми обязали согласовывать с государством получение иностранных грантов.

Также в Грузии одобрили обновленный закон об "иноагентах", который партия власти называет "копией американского".

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый закон "об иноагентах", как и обновленный закон о телерадиовещании.