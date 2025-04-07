У парламент Грузії внесли проєкт, що зобов'яже погоджувати отримання іноземних грантів

У парламенті Грузії, де немає опозиції, з’явився проєкт змін до законодавства, яким хочуть зобов’язати погоджувати з державою отримання іноземного грантового фінансування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

У проєкті йдеться про те, що для отримання іноземних грантів, окрім визначених винятків, потрібно буде отримувати дозвіл від уряду чи уповноваженого органу. За порушення пропонують карати штрафом у розмірі 200% від суми гранту.

Винятки залишають для стипендій на навчання за кордоном, індивідуальних грантів для наукової діяльності за межами країни та грантів міжнародних спортивних асоціацій, а також для фінансування іноземних організацій, які працюють у Грузії.

Видання SOVA додає, що проєкт хочуть ухвалити за прискореною процедурою.

Зміни пропонують внести до ухваленого в лютому закону "Про гранти", який партія влади створила механізм державного грантового фінансування для НУО на противагу західному.

Минулого тижня парламент Грузії в остаточному читанні ухвалив закон "про реєстрацію іноземних агентів", який, за твердженням керівної партії "Грузинська мрія", є аналогом американського FARA і його "прямою копією". У ЄС розкритикували цей закон.

У Грузії вже понад 120 днів тривають антиурядові протести з вимогою до влади зупинити антизахідний розворот країни та призначити дострокові вибори.