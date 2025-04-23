Уряд Словаччини доручив військовим стримувати нахабних ведмедів

Словацький уряд розпорядився виділити військовослужбовців для стеження за ведмедями, які в останні місяці стали все частіше нападати на людей.

З відповідним рішенням уряду Словаччини від 23 квітня ознайомилась "Європейська правда".

Своїм рішенням кабінет Роберта Фіцо доручив міністру оборони Роберту Каліняку "забезпечити надання Збройними силами Словацької Республіки до 50 професійних військовослужбовців".

Ці військові допомагатимуть Міністерству довкілля Словаччини "у сфері моніторингу навколишнього середовища, захисту тварин та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

У рішенні уточнюється, що цей моніторинг стосується попереднього рішення словацького уряду про оголошення надзвичайного стану у декількох районах країни через присутність ведмедів.

Коли і як саме мають бути залучені військові Словаччини, постанова не вказує.

За минулий рік у Словаччині було декілька випадків нападів ведмедів на людей, зокрема й зі смертельними наслідками. А в березні цього року чоловік сокирою відбився від ведмедиці, що напала на нього.

Парламент Словаччини раніше схвалив зміни до законодавства, щоб спростити відстріл ведмедів.

Ведмеді стали значною проблемою і в Польщі, а також у Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.