Правительство Словакии поручило военным сдерживать наглых медведей

Словацкое правительство распорядилось выделить военнослужащих для слежения за медведями, которые в последние месяцы стали все чаще нападать на людей.

С соответствующим решением правительства Словакии от 23 апреля ознакомилась "Европейская правда".

Своим решением кабинет Роберта Фицо поручил министру обороны Роберту Калиняку "обеспечить предоставление Вооруженными силами Словацкой Республики до 50 профессиональных военнослужащих".

Эти военные будут помогать Министерству окружающей среды Словакии "в сфере мониторинга окружающей среды, защиты животных и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

В решении уточняется, что этот мониторинг касается предыдущего решения словацкого правительства об объявлении чрезвычайного положения в нескольких районах страны из-за присутствия медведей.

Когда и как именно должны быть задействованы военные Словакии, постановление не указывает.

За прошлый год в Словакии было несколько случаев нападений медведей на людей, в том числе и со смертельным исходом. А в марте этого года мужчина топором отбился от напавшей на него медведицы.

Парламент Словакии ранее одобрил изменения в законодательство, чтобы упростить отстрел медведей.

Медведи стали значительной проблемой и в Польше, а также в Румынии, их популяцию в стране называют самой большой в Европе.