У Румунії туристка загинула, втікаючи від ведмедя

У Румунії зірвалась зі скелі й загинула туристка, втікаючи від ведмедя.

Як пише "Європейська правда", про випадок повідомляє Digi24.

Нещасний випадок стався з групою друзів, що перебували на відпочинку біля озера Фрумоаса в центральній частині країни.

За словами друзів, поруч з ними з’явився ведмідь. 18-річна дівчина дуже злякалася, почала панічно втікати, не втримала рівновагу на стежці над обривом і впала в озеро зі значної висоти.

Рятувальні служби досить швидко прибули на місце та знайшли її, проте реанімувати дівчину вже не вдалося.

Поліція почала розслідування і встановлює точні обставини подій.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.

У липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки.

Зараз уряд готує нові зміни до законодавства, щоб спростити процедуру рішень щодо ведмедів, які становлять загрозу для людей.

Ведмеді стали викликом також у Словаччині та Польщі. Так, у польських Бещадах дали дозвіл на відлякування ведмедів, які зачастили до людей.

У Фінляндії нещодавно застрелили ведмедя, якого не вдалось відучити приходити шукати їжу у дворах.