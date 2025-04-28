В Румынии туристка погибла, убегая от медведя

В Румынии сорвалась со скалы и погибла туристка, убегая от медведя.

Как пишет "Европейская правда", о случае сообщает Digi24.

Несчастный случай произошел с группой друзей, которые отдыхали у озера Фрумоаса в центральной части страны.

По словам друзей, рядом с ними появился медведь. 18-летняя девушка очень испугалась, начала панически убегать, не удержала равновесие на тропе над обрывом и упала в озеро с большой высоты.

Спасательные службы достаточно быстро прибыли на место и нашли ее, однако реанимировать девушку не удалось.

Полиция начала расследование и устанавливает точные обстоятельства происшествия.

В последние годы медведи стали серьезной проблемой в румынских Карпатах: популяция животных стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

В июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки.

Сейчас правительство готовит новые изменения в законодательство, чтобы упростить процедуру принятия решений в отношении медведей, которые представляют угрозу для людей.

Медведи стали проблемой также в Словакии и Польше. Так, в польских Бещадах дали разрешение на отпугивание медведей, которые стали часто появляться среди людей.

В Финляндии недавно застрелили медведя, которого не удалось отучить приходить в поисках еды во дворы.