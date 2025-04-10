У Румунії хочуть спростити процедуру рішень щодо ведмедів, які виходять до людей

В уряді Румунії збираються ініціювати нові зміни до законодавства щодо ведмедів та розширити повноваження місцевої влади на ті випадки, коли хижаки становлять загрозу для людей.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це заявив міністр довкілля Мірча Фекет.

Міністр повідомив, що вноситиме пропозицію поправок до законодавства, що регулює порядок реагування на хижаків, що можуть становити загрозу для людей, і пропонуватиме вилучити існуючу поетапну процедуру.

Мірча Фекет зазначив, що зараз у разі появи ведмедя біля людних місць вимагається спершу спробувати відігнати його звідти, у разі невдачі – спробувати переселити хижака в іншу місцевість, і лише після провалу цих спроб дозволяється відстріл.

На його думку, це вже занадто довга процедура для умов, що склалися в Румунії останніми роками.

"Румунія має найбільшу у Європі популяцію ведмедів… У багатьох місцях ведмедів бачать буквально щодня. І з огляду на трагедії, які вже були у нещодавньому минулому, ми зобов’язані забезпечити ефективне реагування", – сказав він.

Міністр додав, що чисельність румунської популяції ведмедів може складати від щонайменш 4 тисяч до навіть 13 тисяч особин.

"Звісно, ми не плануємо заходів для швидкого скорочення популяції бурого ведмедя… Але так само ми зацікавлені у тому, щоб наші громадяни були у безпеці", – додав він.

Нагадаємо, у липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.