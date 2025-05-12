Чому заморожені в ЄС російські активи можуть віддати не Україні

З перших тижнів повномасштабної агресії РФ проти України особлива увага була прикута до активів російських олігархів та компаній, які заморозили уряди наших союзників.

Проте тривалий час ці активи залишалися недоторканними. Останні два тижні, однак, принесли прогрес у сфері приватних російських активів.

Зокрема, бельгійський центральний депозитарій Euroclear конфіскує і виплатить близько 3,4 млрд доларів європейським інвесторам як компенсацію за збитки, завдані блокуванням і протиправною конфіскацією їхніх активів у Росії.

Про те, чому це рішення є не тільки позитивний сигналом для України, але й викликом, читайте в статті директора Центру Дністрянського Івана Городиського Відшкодування не для нас: чому Україна може не отримати конфісковані російські активи. Далі – стислий її виклад.

На відміну від західних союзників України, Росія діє значно рішучіше і перейшла до агресивних дій щодо активів європейських інвесторів, які перебувають під її юрисдикцією.

Під репресії потрапили відомі компанії: Danone, Carlsberg, енергетичні концерни Fortum (Фінляндія) та Uniper (Німеччина). Їхні активи в Росії були передані в "тимчасове управління" структурам, пов’язаним із російською елітою, зокрема Рамзаном Кадировим та Денисом Мантуровим.

Згодом Danone і Carlsberg були фактично змушені продати свої російські активи зі значним дисконтом.

Кремль намагається подати ці дії як "дзеркальну" відповідь на заморожування російських активів у ЄС.

Однак якщо заходи ЄС стали відповіддю на воєнну агресію РФ проти України і вводилися проти осіб, що були визнані пов'язаними з російською владою, то дії Москви є відверто репресивними й обґрунтовуються лише тим, що бізнес належить громадянам "недружніх країн".

Нещодавнє рішення ЄС про можливість конфіскації приватних російських активів свідчить, що подібна поведінка Росії більше не сприймається як допустима й потребує чіткої та асиметричної відповіді.

Новина про те, що Європейський Союз вирішив використати російські активи для компенсації європейським інвесторам, стала однією з головних дипломатичних сенсацій цього місяця.

За інформацією Reuters, Euroclear – головний глобальний розпорядник заморожених російських активів – ухвалив рішення конфіскувати та перерозподілити близько 3 млрд євро на підставі дозволу, наданого бельгійським регулятором ще в березні. Кошти підуть на відшкодування збитків інвесторам, які втратили активи в Росії внаслідок їхньої експропріації.

Варто підкреслити: це рішення стосується лише заморожених приватних російських активів.

Натомість резерви Центрального банку РФ, обсягом близько 200 млрд євро, які зберігаються в бельгійському банку, залишаються недоторканними.

Втім, цей крок ЄС є безпрецедентним. Якщо раніше єдиним шляхом конфіскації приватних російських активів вважалося рішення судів у межах кримінальних проваджень, то наразі конфісковують за адміністративним рішенням виконавчих органів ЄС.

Для України це рішення водночас як відкриває нові можливості, так і створює нові виклики.

У Росії залишаються активи тисяч європейських компаній, включно з великими банківськими групами, такими як Raiffeisen, OTP, ING тощо.

При цьому розмір заморожених приватних активів буде недостатнім, тож рано чи пізно постане питання конфіскації суверенних активів РФ для покриття втрат європейського бізнесу.

Саме тому Україні слід використати цей прецедент як аргумент для посилення тиску на ЄС, зокрема з вимогою передати заморожені російські активи до міжнародного компенсаційного механізму.

Цей тиск має бути чітко обґрунтований, передусім – морально-правовими аргументами: відшкодування жертвам агресії є набагато легітимнішою метою, ніж компенсація втрат бізнесу, який свідомо працював у РФ.

Докладніше – в матеріалі Івана Городисього Відшкодування не для нас: чому Україна може не отримати конфісковані російські активи.