Почему замороженные в ЕС российские активы могут отдать не Украине

С первых недель полномасштабной агрессии РФ против Украины особое внимание было приковано к активам российских олигархов и компаний, которые заморозили правительства наших союзников.

Однако долгое время эти активы оставались неприкосновенными. Последние две недели, однако, принесли прогресс в сфере частных российских активов.

В частности, бельгийский центральный депозитарий Euroclear конфискует выплатит около 3,4 млрд долларов европейским инвесторам в качестве компенсации за ущерб, нанесенный блокировкой и противоправной конфискацией их активов в России.

О том, почему это решение является не только позитивным сигналом для Украины, но и вызовом, читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городисского Возмещение не для нас: почему Украина может не получить конфискованные российские активы. Далее – краткое ее изложение.

В отличие от западных союзников Украины, Россия действует значительно решительнее и перешла к агрессивным действиям в отношении активов европейских инвесторов, находящихся под ее юрисдикцией.

Под репрессии попали известные компании: Danone, Carlsberg, энергетические концерны Fortum (Финляндия) и Uniper (Германия). Их активы в России были переданы во "временное управление" структурам, связанным с российской элитой, в частности Рамзаном Кадыровым и Денисом Мантуровым.

Впоследствии Danone и Carlsberg были фактически вынуждены продать свои российские активы со значительным дисконтом.

Кремль пытается подать эти действия как "зеркальный" ответ на замораживание российских активов в ЕС.

Однако если меры ЕС стали ответом на военную агрессию РФ против Украины и вводились против лиц, которые были признаны связанными с российскими властями, то действия Москвы являются откровенно репрессивными и обосновываются лишь тем, что бизнес принадлежит гражданам "недружественных стран".

Недавнее решение ЕС о возможности конфискации частных российских активов свидетельствует, что подобное поведение России больше не воспринимается как допустимое и требует четкого и асимметричного ответа.

Новость о том, что Европейский Союз решил использовать российские активы для компенсации европейским инвесторам, стала одной из главных дипломатических сенсаций этого месяца.

По информации Reuters, Euroclear – главный глобальный распорядитель замороженных российских активов – принял решение конфисковать и перераспределить около 3 млрд евро на основании разрешения, предоставленного бельгийским регулятором еще в марте. Средства пойдут на возмещение убытков инвесторам, которые потеряли активы в России в результате их экспроприации.

Стоит подчеркнуть: это решение касается только замороженных частных российских активов.

Зато резервы Центрального банка РФ, объемом около 200 млрд евро, которые хранятся в бельгийском банке, остаются неприкосновенными.

Впрочем, этот шаг ЕС является беспрецедентным. Если раньше единственным путем конфискации частных российских активов считалось решение судов в рамках уголовных производств, то сейчас конфискуют по административному решению исполнительных органов ЕС.

Для Украины это решение одновременно как открывает новые возможности, так и создает новые вызовы.

В России остаются активы тысяч европейских компаний, включая крупные банковские группы, такие как Raiffeisen, OTP, ING и др.

При этом размер замороженных частных активов будет недостаточным, поэтому рано или поздно встанет вопрос конфискации суверенных активов РФ для покрытия потерь европейского бизнеса.

Именно поэтому Украине следует использовать этот прецедент как аргумент для усиления давления на ЕС, в частности с требованием передать замороженные российские активы в международный компенсационный механизм.

Это давление должно быть четко обосновано, прежде всего – морально-правовыми аргументами: возмещение жертвам агрессии является гораздо более легитимной целью, чем компенсация потерь бизнеса, который сознательно работал в РФ.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Возмещение не для нас: почему Украина может не получить конфискованные российские активы.