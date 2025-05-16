Франция подала иск против Ирана в высший суд ООН из-за задержанных граждан

Франция подала в Международный суд ООН иск против Ирана в связи с двумя французскими гражданами, которых уже три года удерживают под стражей в ближневосточной стране.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

40-летнюю учительницу литературы из восточной Франции Сесиль Колер и ее партнера Жака Периса, которому за 70 лет, арестовали 7 мая 2022 года в последний день туристической поездки в Иран.

Их удерживают под стражей по обвинению в шпионаже, которое они категорически отрицают.

В своем иске Франция обвиняет Иран "в нарушении своих обязательств по предоставлению консульской защиты" паре, которую "удерживают как заложников... в ужасных условиях, которые приравниваются к пыткам", сказал Барро.

Колер и Пэрис являются последними известными французскими задержанными в Иране после недавнего освобождения ряда других задержанных и считаются французским правительством "государственными заложниками".

По словам их родственников, оба находятся в тюрьме в чрезвычайно тяжелых условиях.

Напомним, в январе в МИД Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось вернуть домой трех задержанных там французов.

Это заявление прозвучало после того, как в декабре в Иране задержали итальянскую журналистку Чечилию Сала, которая поехала туда в командировку. 8 января Италия объявила, что добилась освобождения журналистки.