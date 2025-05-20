В Испании считают, что ЕС должен давить на Израиль на фоне событий в секторе Газа

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европейский Союз должен использовать свои экономические связи для давления на Израиль в связи с расширением его атак в секторе Газа.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Альбарес считает, что ЕС должен пересмотреть, не нарушил ли Израиль положения о правах человека, содержащиеся в соглашении об отношениях с Европой.

Он подчеркнул, что ЕС должен применить дипломатические меры и, возможно, даже санкции, чтобы убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить наступление.

"Время слов прошло, нам нужно действовать. Новая израильская военная операция в Газе не имеет никакого смысла, кроме как превратить Газу в кладбище – и международное сообщество не может этого допустить", – подчеркнул он.

Альбарес подчеркнул, что у ЕС "есть целый арсенал возможных действий – от дипломатических до санкций, которые могут быть приняты на фоне столь драматической ситуации".

Напомним, на этой неделе ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он и лидеры Франции и Канады потрясены военной эскалацией в Газе, а также повторил призыв к прекращению огня.

В ЕС назначили нового специального представителя по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке – эту роль поручили французскому дипломату Кристофу Биго.

А Великобритания объявила о намерении приостановить переговоры о зоне свободной торговли с Израилем за его действия в секторе Газа.