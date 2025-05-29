В Испании готовят запрет на курение во многих общественных пространствах

В правительстве Испании готовятся расширить перечень общественных мест, где запрещено курить как традиционные сигареты, так и вейпы.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Министерство здравоохранения Испании подготовило законопроект, которым предлагают расширить перечень мест с запретом курения.

К имеющимся зонам с ограничениями предлагают добавить террасы, автобусные остановки, транспортные средства, которыми перевозят работников компаний/предприятий, университетские студгородки, пришкольные площадки, коммунальные бассейны и общественные пространства для досуга.

Запрет распространяется на любые изделия с традиционным табаком и электронные сигареты.

В министерстве отметили, что это важно для обеспечения здорового и комфортного пространства для всего населения и защиты уязвимых групп, таких как дети и беременные женщины.

"Эти нововведения – о признании, что каждый имеет право не дышать дымом без собственного на то желания", – отметили в ведомстве, выразив надежду, что проект удастся принять быстро.

Напомним, румынский парламент в 2024 году окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых паучей.

Сейм Польши в мае принял закон о запрете продажи всех видов электронных сигарет несовершеннолетним.

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