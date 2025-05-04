Зеленський прибув до Чехії з візитом

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії.

Про це повідомило чеське видання Nоvinky, пише "Європейська правда".

Літак, на борту якого перебували президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, приземлився в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела в неділю перед полуднем.

Президента та першу леді особисто зустрічав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, що є рідкісним виявом поваги. У своєму Х Ліпавський зазначив, що був радий привітати у Чехії "лідера вільного світу".

фото: novinky

В адміністрації президента Чехії підтвердили, що президент Павел сьогодні в другій половині дня прийме в Празькому граді президента України Володимира Зеленського та Олену Зеленську.

Раніше про візит Зеленського, який не анонсували заздалегідь, повідомили чеські ЗМІ, відзначивши, що Празький град протягом неділі буде закритий для відвідувачів.

Президент Павел відвідав Україну 20 та 21 березня цього року, це був його другий візит до країни з моменту вступу на посаду, і там він також зустрівся з президентом Зеленським.

Український президент перебував у Празі в липні 2023 року, його візит не був анонсований заздалегідь.