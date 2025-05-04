Зеленский прибыл в Чехию с визитом

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию.

Об этом сообщило чешское издание Nоvinky, пишет "Европейская правда".

Самолет, на борту которого находились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в воскресенье перед полуднем.

Президента и первую леди лично встречал глава МИД Чехии Ян Липавский, что является редким проявлением уважения. В своем Х Липавский отметил, что был рад приветствовать в Чехии "лидера свободного мира".

фото: novinky

В администрации президента Чехии подтвердили, что президент Павел сегодня во второй половине дня примет в Пражском Граде президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую.

Ранее о визите Зеленского, который не анонсировали заранее, сообщили чешские СМИ, отметив, что Пражский Град в течение воскресеньябудет закрыт для посетителей.

Президент Павел посетил Украину 20 и 21 марта этого года, это был его второй визит в страну с момента вступления в должность, и там он также встретился с президентом Зеленским.

Украинский президент находился в Праге в июле 2023 года, его визит не был анонсирован заранее.