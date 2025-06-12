На берег Стамбула вимило дрон, "схожий на український"
Новини — Четвер, 12 червня 2025, 22:14 —
Турецькі сапери вилучили з пляжу у стамбульському районі Шиле безпілотник, який, як пишуть місцеві ЗМІ, "схожий на український дрон-камікадзе".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Şafak.
Інцидент стався на пляжі Узункум у Шиле в середу близько 12:30.
За отриманою інформацією, люди, які перебували на березі, побачили біля моря "предмет, схожий на дрон-камікадзе", пише видання.
Про знахідку повідомили в командування берегової охорони Шиле, після чого на місце події прибули рятувальники.
"Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій", – ідеться в матеріалі.
Şile'de sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen cisim paniğe neden oldu!– 12punto (@12puntocomtr) June 12, 2025
📌 Cisimde patlayıcı olduğu iddia edildi! pic.twitter.com/wPvLVGPdNP
Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля берегів Туреччини кілька разів виявляли вибухові пристрої.