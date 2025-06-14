Саміт G7 у Канаді 17 червня обговорить "сильну та суверенну Україну"

У вівторок, 17 червня, у рамках саміту "Групи семи" в Канаді відбудеться робоча сесія на тему "Сильна та суверенна Україна", у якій, крім держав-членів G7, візьмуть участь запрошені лідери інших держав.

Про це йдеться у порядку денному саміту G7, що відбудеться в Кананаскісі (Канада) 15-17 червня, повідомляє "Європейська правда".

17 червня на саміті G7 у Канаді обговорять тему "Сильна та суверенна Україна", за участі запрошених лідерів держав з-поза "Групи семи".

У порядку денному саміту G7 повідомляється, що програма 17 червня розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів, після чого відбудеться робочий сніданок G7 за їх участі. Тема сесії під час робочого сніданку – "Сильна та суверенна Україна".

Після цього запланована заключна сесія G7 і робочий ланч на тему "Енергетична безпека", який завершуватиме саміт.

У понеділок, 16 червня, відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7 на теми: "Глобальні економічні перспективи", "Економічне зростання, безпека та стійкість", "Забезпечення безпеки громад", "Зробимо світ безпечним".

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт G7 у Канаді.

Очікується, що лідери "Групи семи" 15-17 червня обговорять зниження верхньої межі цін на російську нафту у рамках спільних санкцій проти Росії, проти чого досі виступають США.

Євросоюз включив зниження обмеження в новий проєкт пакета санкцій проти Росії.

Більшість країн G7 готові знизити стелю ціни на російську нафту, навіть якщо США відмовляться від цієї ініціативи.