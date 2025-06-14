Саммит G7 в Канаде 17 июня обсудит "сильную и суверенную Украину"

Во вторник, 17 июня, в рамках саммита "Группы семи" в Канаде состоится рабочая сессия на тему "Сильная и суверенная Украина", в которой, кроме государств-членов G7, примут участие приглашенные лидеры других государств.

Об этом говорится в повестке дня саммита G7, который состоится в Кананаскисе (Канада) 15-17 июня, сообщает "Европейская правда".

17 июня на саммите G7 в Канаде обсудят тему "Сильная и суверенная Украина", с участием приглашенных лидеров государств вне "Группы семи".

В повестке дня саммита G7 сообщается, что программа 17 июня начнется с официального приветствия приглашенных лидеров, после чего состоится рабочий завтрак G7 с их участием.

Тема сессии саммита, которая состоится во время рабочего завтрака – "Сильная и суверенная Украина".

После этого запланирована заключительная сессия G7 и рабочий ланч на тему "Энергетическая безопасность", который будет завершать саммит.

В понедельник, 16 июня, состоится четыре рабочие сессии лидеров G7 на темы: "Глобальные экономические перспективы", „Экономический рост, безопасность и устойчивость", „Обеспечение безопасности общин", „Сделаем мир безопасным".

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит G7 в Канаде.

Ожидается, что лидеры "Группы семи" 15-17 июня обсудят снижение верхней границы цен на российскую нефть в рамках совместных санкций против России, против чего до сих пор выступают США.

Евросоюз включил снижение ограничения в новый проект пакета санкций против России.

Между тем агентство Reuters сообщало, что большинство стран G7 готовы снизить так называемый потолок цен на российскую нефть, даже если США откажутся от этой инициативы.