Чехия в понедельник начнет эвакуацию своих граждан из Израиля

Чехия в понедельник отправит репатриационный рейс для чехов в Израиль, территорию которого в последние несколько дней обстреливает Иран после ударов по его ядерным и военным объектам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

В чешском Министерстве иностранных дел сообщили, что желающие эвакуироваться должны обратиться в посольство в Тель-Авиве.

По официальным данным чешских властей, в Израиле сейчас находятся 144 гражданина Чехии, а в Иране – два. Еще несколько десятков недавно отправились в соседние Иорданию и Ливан.

Представитель внешнеполитического ведомства Чехии Даниэл Дрейк уточнил ČTK, что несколько чехов в понедельник вылетят из Аммана, столицы Иордании, в Братиславу словацким репатриационным рейсом.

Параллельно с объявлением об эвакуации МИД Чехии обновил рекомендации для путешественников и предупредил об опасности поездок в Израиль, Ливан и Иорданию. МИД призвал чешских граждан покинуть Иран еще в пятницу.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Европейские государства призвали Иран и Израиль к дипломатическому урегулированию конфликта и предложили Тегерану немедленные переговоры по ядерной программе.