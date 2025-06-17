Прем'єр Британії переконує, що ніщо не вказує на плани Трампа бомбардувати Іран

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент США Дональд Трамп не давав жодних сигналів щодо можливості ракетного удару по Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив журналістам у вівторок під час саміту G7 у канадському Кенанаскісі, його слова наводить Politico.

За словами Стармера, Трамп "не сказав нічого, що вказувало б на те, що він збирається втрутитися в цей конфлікт".

Стармер, який сидів поруч із Трампом під час вечері в понеділок, заявив, що "не має жодних сумнівів" у тому, що президент серйозно налаштований на деескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Президент США скличе засідання Ради національної безпеки у Ситуаційній кімнаті у вівторок, після того, як раптово покинув саміт G7 у понеділок ввечері.

Газета The New York Times повідомила, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликає Трампа завдати удару по об'єкту в Фордоу – одному з ключових елементів іранської ядерної програми – після кількох днів ізраїльських ударів по ключових об'єктах по всій країні.

Пряме втручання США в Іран стане історичною подією і викличе серйозну стурбованість щодо можливості початку війни між двома країнами.

Стармер повторив заклики до деескалації ситуації, водночас заявивши, що Ірану не можна дозволити завершити створення ядерної зброї.

"Ми глибоко стурбовані цією програмою, я, безумовно, не хочу, щоб Іран мав ядерну зброю", – заявив британський лідер.

Трамп наголошує, що прагне "справжнього завершення" конфлікту, включно з повним згортанням ядерної програми Ірану.

Разом з тим Трамп публічно відкинув заяви глави Національної розвідки Тульсі Габбард, яка в березні спростовувала наміри Ірану розробити ядерну зброю.