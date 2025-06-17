Премьер Британии убеждает, что ничто не указывает на планы Трампа бомбить Иран

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президент США Дональд Трамп не давал никаких сигналов о возможности ракетного удара по Ирану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил журналистам во вторник во время саммита G7 в канадском Кенанаскисе, его слова приводит Politico.

По словам Стармера, Трамп "не сказал ничего, что указывало бы на то, что он собирается вмешаться в этот конфликт".

Стармер, который сидел рядом с Трампом во время ужина в понедельник, заявил, что "не имеет никаких сомнений" в том, что президент серьезно настроен на деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

Президент США созовет заседание Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате во вторник, после того как внезапно покинул саммит G7 в понедельник вечером.

Газета The New York Times сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает Трампа нанести удар по объекту в Фордоу – одному из ключевых элементов иранской ядерной программы – после нескольких дней израильских ударов по ключевым объектам по всей стране.

Прямое вмешательство США в Иран станет историческим событием и вызовет серьезную обеспокоенность возможностью начала войны между двумя странами.

Стармер повторил призывы к деэскалации ситуации, одновременно заявив, что Ирану нельзя позволить завершить создание ядерного оружия.

"Мы глубоко обеспокоены этой программой, я, безусловно, не хочу, чтобы Иран имел ядерное оружие", – заявил британский лидер.

Трамп подчеркивает, что стремится к "настоящему завершению" конфликта, включая полный сворачивание ядерной программы Ирана.

Вместе с тем Трамп публично отверг заявления главы Национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте опровергала намерения Ирана разработать ядерное оружие.