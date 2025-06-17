У Придністровʼї бʼють на сполох через енергетичну кризу і бояться колапсу

Так званий уряд невизнаного Придністровʼя у вівторок провів нараду, де визнав критичну ситуацію в енергетиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На нараді так званого "керівництва" Придністровʼя йшлось про те, що економіка регіону "зазнає різкого спаду", а поставки електроенергії "призупинені на тлі енергетичної кризи".

"Джерела поповнення бюджету фактично заблоковані. Постачання енергетичних ресурсів нестабільне. Виконання соціальних зобов'язань стає все більш скрутним", – заявила влада невизнаного регіону.

Так званий президент Придністровʼя Вадим Красносельський своєю чергою визнав, що "резерви регіону вичерпані", і закликав "терміново виробити конкретні заходи, щоб уникнути фінансового і соціального колапсу".

Повідомлення про проблеми з постачанням газу у Придністров’ї почали з’являтись щонайменше на початку червня. А 11 червня у невизнаному Придністров’ї на 30 днів запровадили надзвичайний стан в економіці.

Нагадаємо, що енергокриза у Придністровʼї бере початок з подій кінця 2024 року, коли Росія відмовилась постачати невизнаному регіону газ після припинення транзиту через Україну.

Свою допомогу Придністровʼю пропонував Європейський Союз, але зрештою Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.