В Приднестровье бьют тревогу из-за энергетического кризиса и боятся коллапса

Так называемое правительство непризнанного Приднестровья во вторник провело совещание, на котором признало критическую ситуацию в энергетике.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На совещании так называемого „руководства" Приднестровья говорилось о том, что экономика региона "переживает резкий спад", а поставки электроэнергии "приостановлены на фоне энергетического кризиса".

"Источники пополнения бюджета фактически заблокированы. Поставки энергетических ресурсов нестабильны. Выполнение социальных обязательств становится все более затруднительным", – заявили власти непризнанного региона.

Так называемый президент Приднестровья Вадим Красносельский в свою очередь признал, что "резервы региона исчерпаны", и призвал "срочно выработать конкретные меры, чтобы избежать финансового и социального коллапса".

Сообщения о проблемах с поставками газа в Приднестровье начали появляться как минимум в начале июня. А 11 июня в непризнанном Приднестровье на 30 дней ввели чрезвычайное положение в экономике.

Напомним, что энергокризис в Приднестровье берет свое начало с событий конца 2024 года, когда Россия отказалась поставлять непризнанному региону газ после прекращения транзита через Украину.

Свою помощь Приднестровью предлагал Европейский Союз, но в итоге Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа на кредитные деньги России. Посредником сейчас выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подробнее на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.