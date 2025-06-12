У Молдові попередили, що РФ може знову влаштувати енергокризу в Придністров'ї

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу не виключає, що Придністров'я може знову зіткнутися з енергетичною кризою перед парламентськими виборами в країні, які відбудуться восени.

Як повідомляє "Європейська правда", про це спікер заявив перед засіданням парламенту, його цитує Infotag.

Грозу зазначив, що Придністров’я "переживає дуже серйозні проблеми в економіці, в тому числі, пов'язані з постачанням енергоресурсів (газу)".

Він знову підкреслив, що це відбувається з вини Росії, яка прагне дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами.

"Цинізму Кремля немає меж, не варто думати, що там вирішили діяти на основі здорового глузду. Напевно, вони (росіяни. – Ред.) спробують повторити такого роду кризу, звичайно, не як взимку... Але цього варто очікувати ближче до парламентських виборів", – сказав Гросу.

При цьому він сказав, що Молдова в разі чого надасть підтримку регіону.

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Водночас минулого тижня почали з’являтись повідомлення про проблеми з постачанням газу у Придністров’ї.

На цьому тлі "влада" невизнаного регіону на 30 днів запровадила надзвичайний стан в економіці.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.