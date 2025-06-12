У Молдові попередили, що РФ може знову влаштувати енергокризу в Придністров'ї
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу не виключає, що Придністров'я може знову зіткнутися з енергетичною кризою перед парламентськими виборами в країні, які відбудуться восени.
Як повідомляє "Європейська правда", про це спікер заявив перед засіданням парламенту, його цитує Infotag.
Грозу зазначив, що Придністров’я "переживає дуже серйозні проблеми в економіці, в тому числі, пов'язані з постачанням енергоресурсів (газу)".
Він знову підкреслив, що це відбувається з вини Росії, яка прагне дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами.
"Цинізму Кремля немає меж, не варто думати, що там вирішили діяти на основі здорового глузду. Напевно, вони (росіяни. – Ред.) спробують повторити такого роду кризу, звичайно, не як взимку... Але цього варто очікувати ближче до парламентських виборів", – сказав Гросу.
При цьому він сказав, що Молдова в разі чого надасть підтримку регіону.
Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.
Водночас минулого тижня почали з’являтись повідомлення про проблеми з постачанням газу у Придністров’ї.
На цьому тлі "влада" невизнаного регіону на 30 днів запровадила надзвичайний стан в економіці.
Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.