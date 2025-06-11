У Придністров’ї знов оголосили надзвичайний стан в економіці через нестачу газу

У невизнаному Придністров’ї на 30 днів запровадили надзвичайний стан в економіці, заявивши про скорочення постачання у регіон природного газу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

11 червня "парламент" невизнаного регіону затвердив указ лідера Придністров’я Вадима Красносельського про 30-денний надзвичайний стан в економіці.

"Необхідність запровадження нового надзвичайного стану в економіці обумовлена умовами важкої загальноекономічної кризи і триваючого погіршення соціально-економічних показників, спричинених скороченням постачання природного газу до Придністров’я", – йдеться у комюніке "парламенту".



Перед цим Придністров’я оголошувало надзвичайний стан в економіці в грудні 2024 року, який потім продовжували п’ять разів. Дія останнього продовження закінчилась лиш кілька днів тому – 8 червня.

У Тирасполі пояснили, що не стали вчергове продовжувати надзвичайний стан і запровадили його заново через особливості місцевого "законодавства", де передбачено, що він не може тривати безперервно понад 6 місяців.

Повідомлення про проблеми з постачанням газу у Придністров’ї почали з’являтись минулого тижня. Член правління молдовської Energocom Александр Слусар каже, що, за його інформацією, обсяги постачання газу Придністров'ю скоротилися удвічі.

"Якщо після завершення опалювального сезону Придністров’я отримувало близько 2 млн кубометрів газу на добу, то з минулого четверга обсяги скоротили до 1 млн кубометрів. Це запит компанії "Тираспольтрансгаз", яка мотивує рішення нестачею коштів", – казав він в ефірі TV8 у понеділок.

Слусар зазначив, що не має даних, чи ці фінансові проблеми пов’язані з російською стороною, чи компанією з Дубаю, через яку здійснюється фінансування.

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.