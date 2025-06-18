Британія тимчасово евакуювала родини дипломатів з Ізраїлю

Британія заявила в середу, 18 червня, що тимчасово виводить членів сімей співробітників, які працюють в посольстві та консульстві країни в Ізраїлі, через значні ризики, пов'язані з конфліктом з Іраном.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, передає "Європейська правда".

У британському зовнішньополітичному відомстві заявили, що члени сімей співробітників британського посольства в Тель-Авіві та британського консульства в Єрусалимі тимчасово виведені з країни в якості запобіжного заходу.

"Посольство та консульство продовжують виконувати необхідну роботу, включно з наданням послуг громадянам Великої Британії", – додали у повідомленні.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

Про підготовку евакуації раніше заявила також Литва, також такі плани мають Чехія, Болгарія та Польща.

А 16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.