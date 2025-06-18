Британия временно эвакуировала семьи дипломатов из Израиля

Великобритания заявила в среду, 18 июня, что временно вывозит членов семей сотрудников, работающих в посольстве и консульстве страны в Израиле, из-за значительных рисков, связанных с конфликтом с Ираном.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, передает "Европейская правда".

В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что члены семей сотрудников британского посольства в Тель-Авиве и британского консульства в Иерусалиме временно вывезены из страны в качестве меры пресечения.

"Посольство и консульство продолжают выполнять необходимую работу, включая предоставление услуг гражданам Великобритании", – добавили в сообщении.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.

О подготовке эвакуации ранее заявила также Литва, также такие планы имеют Чехия, Болгария и Польша.

А 16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.