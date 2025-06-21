Німеччина вивезла співробітників посольства в Тегерані в безпечне місце

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення тимчасово перемістити посольство в Тегерані до сусідньої країни у зв’язку із загрозливою ситуацією.

Про це Spiegel повідомили у МЗС країни, пише "Європейська правда".

Попри те, що МЗС Німеччини вирішило тимчасово перемістити посольство в Тегерані до сусідньої країни, громадяни Німеччини в Ірані й надалі можуть отримати підтримку від дипломатичних служб.

У німецькому відомстві акцентували, що безпека співробітників є пріоритетом. Ситуація із захистом дипломатичних місій за кордоном регулярно обговорюється в урядовому кризовому штабі.

"Щодо безпеки наших дипломатичних представництв на Близькому Сході, МЗС вживає необхідних заходів для низки місій. Зокрема, співробітники посольства в Тегерані наразі тимчасово переміщені в іншу країну через існуючу загрозу", – заявили у МЗС країни.

Члени сімей дипломатів залишили країну раніше. За даними видання, сам персонал посольства, а також десять співробітників федеральної поліції, відповідальних за безпеку місії, залишили Іран сушею, перетнувши кордон із сусідньою державою.

21 червня стало відомо, що два літаки Військово-повітряних сил Німеччини вночі прибули в аеропорт Кельн/Бонн із 64 громадянами країни, евакуйованими з Ізраїлю.

Раніше стало відомо, що уряд Британії планує організувати чартерні рейси для вивезення своїх громадян з Ізраїлю на тлі поглиблення кризи в регіоні.

Також писали, що близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса вранці в четвер, 19 червня, а глава МЗС Франції заявив, що його країна готується допомогти своїм громадянам в Ізраїлі та Ірані залишити ці країни.