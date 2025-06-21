Германия вывезла сотрудников посольства в Тегеране в безопасное место

Министерство иностранных дел Германии приняло решение временно переместить посольство в Тегеране в соседнюю страну в связи с угрожающей ситуацией.

Об этом Spiegel сообщили в МИД страны, пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что МИД Германии решило временно переместить посольство в Тегеране в соседнюю страну, граждане Германии в Иране по-прежнему могут получить поддержку от дипломатических служб.

В немецком ведомстве подчеркнули, что безопасность сотрудников является приоритетом. Ситуация с защитой дипломатических миссий за рубежом регулярно обсуждается в правительственном кризисном штабе.

"Что касается безопасности наших дипломатических представительств на Ближнем Востоке, МИД принимает необходимые меры для ряда миссий. В частности, сотрудники посольства в Тегеране в настоящее время временно перемещены в другую страну из-за существующей угрозы", – заявили в МИД страны.

Члены семей дипломатов покинули страну ранее. По данным издания, сам персонал посольства, а также десять сотрудников федеральной полиции, ответственных за безопасность миссии, покинули Иран по суше, пересекая границу с соседним государством.

21 июня стало известно, что два самолета Военно-воздушных сил Германии ночью прибыли в аэропорт Кельн/Бонн с 64 гражданами страны, эвакуированными из Израиля.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Израиля на фоне углубления кризиса в регионе.

Также писали, что около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня, а глава МИД Франции заявил, что его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.