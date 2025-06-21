Білоруський опозиціонер Тихановський істотно втратив вагу за роки у в’язниці

Звільнений з ув’язнення білоруський політв’язень Сергій Тихановський возз’єднався зі своєю дружиною, опозиціонеркою та лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською – на оприлюднених кадрах цього моменту помітно, що Тихановський сильно схуд.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тихановського разом з іншими звільненими за домовленістю зі США політв’язнями вивезли у Литву. Кадри зустріч із чоловіком після років розлуки опублікувала у Telegram Світлана Тихановська.

На оприлюднених відеокадрах помітно, що Тихановський істотно схуд і сильно змінився зовні порівняно з тим, як виглядав до арешту у травні 2020 року.

Тихановський до ув'язнення фото: tut.by

тихановський після виходу на свободу фото: радіо свобода

Видання "Наша Ніва" нагадує, що у грудні 2021 року Тихановського засудили у Білорусі до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями – організація масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії, організація дій, що грубо порушують громадський порядок.

Пізніше до його терміну покарання додали ще півтора року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Сергій категорично відмовився визнавати провину.

Тихановського тримали в повній ізоляції від світу. Понад два роки про нього не було жодної інформації.

У 2020 році Тихановський оголосив про намір балотуватися на пост президента. Проте ще до офіційного початку кампанії його затримали під час передвиборчого пікету в Гродно.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Також у суботу стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.