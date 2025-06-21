Белорусский оппозиционер Тихановский существенно похудел за годы в тюрьме

Освобожденный из заключения белорусский политзаключенный Сергей Тихановский воссоединился со своей женой, оппозиционеркой и лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской – на обнародованных кадрах этого момента видно, что Тихановский сильно похудел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тихановского вместе с другими освобожденными по договоренности с США политзаключенными вывезли в Литву. Кадры встречи с мужем после лет разлуки опубликовала в Telegram Светлана Тихановская.

На обнародованных видеокадрах видно, что Тихановский существенно похудел и сильно изменился внешне по сравнению с тем, как выглядел до ареста в мае 2020 года.

ТИХАНОВСКИЙ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ фото: tut.by

Тихановский после выхода на свободу фото: радио свобода

Издание "Наша Нива" напоминает, что в декабре 2021 года Тихановский был приговорен в Беларуси к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по четырем политическим статьям – организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствование работе Центральной избирательной комиссии, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Позже к его сроку наказания добавили еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Сергей категорически отказался признавать вину.

Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.

В 2020 году Тихановский объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Однако еще до официального начала кампании его задержали во время предвыборного пикета в Гродно.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Также в субботу стало известно об освобождении из-под стражи Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.