Белорусский оппозиционер Тихановский существенно похудел за годы в тюрьме
Новости — Суббота, 21 июня 2025, 17:35 —
Освобожденный из заключения белорусский политзаключенный Сергей Тихановский воссоединился со своей женой, оппозиционеркой и лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской – на обнародованных кадрах этого момента видно, что Тихановский сильно похудел.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Тихановского вместе с другими освобожденными по договоренности с США политзаключенными вывезли в Литву. Кадры встречи с мужем после лет разлуки опубликовала в Telegram Светлана Тихановская.
На обнародованных видеокадрах видно, что Тихановский существенно похудел и сильно изменился внешне по сравнению с тем, как выглядел до ареста в мае 2020 года.
Издание "Наша Нива" напоминает, что в декабре 2021 года Тихановский был приговорен в Беларуси к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по четырем политическим статьям – организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствование работе Центральной избирательной комиссии, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Позже к его сроку наказания добавили еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Сергей категорически отказался признавать вину.
Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.
В 2020 году Тихановский объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Однако еще до официального начала кампании его задержали во время предвыборного пикета в Гродно.
В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.
Также в субботу стало известно об освобождении из-под стражи Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.