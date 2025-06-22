Россия возмутилась, что США нарушили международное право ударами по Ирану

МИД России опубликовал заявление с осуждением Соединенных Штатов за бомбардировку иранских ядерных объектов, возмущаясь, что Вашингтон нарушил международное право, атакуя суверенное государство.

Об этом говорится в заявлении МИД России от 22 июня, сообщает "Европейская правда".

Москва заявила, что "решительно осуждает" удары США по ядерным объектам в Иране.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые", – говорится в заявлении государства-агрессора.

Особенно РФ беспокоит то, что удары нанесло государство, которое, как и сама Россия, является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в РФ беспокоятся из-за потенциальных радиологических последствий ударов и сетуют, что отныне "начался виток опасной эскалации, угрожающий дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

"Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", – говорится в заявлении.

Москва заявляет, что Совбез ООН должен немедленно отреагировать и "коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля".

"Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло", – заявили в российском МИД.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне ударов США по Ирану.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, а США приняли меры для ее устранения.