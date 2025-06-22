Президент Євроради закликав "виявляти стриманість" на тлі ударів США по Ірану

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У неділю, 22 червня, Кошта висловив глибоку стурбованість новинами, які надходять із Близького Сходу.

Він закликав всі сторони "виявляти стриманість" та поважати міжнародне право й принципи ядерної безпеки.

"Дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки в регіоні. Занадто багато мирних жителів знову можуть стати жертвами подальшої ескалації", – заявив Кошта.

Президент Євроради додав, що Європейський Союз продовжить взаємодіяти зі сторонами та партнерами для пошуку мирного рішення за столом переговорів.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, а прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.

Про те, як американський президент Дональд Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.