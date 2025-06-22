Перед ударами США по Ірану Україна евакуювала 176 громадян, зокрема й держав-партнерів

Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.

Про це розповів у неділю президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", – написав Зеленський у соцмережі Х.

Після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, президент США Дональд Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

Адміністрація американського президента Дональда Трампа готується до можливого удару у відповідь від Ірану.