Перед ударами США по Ирану Украина эвакуировала 176 граждан, в том числе и государств-партнеров

Накануне активных действий Соединенных Штатов в отношении объектов ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности.

Об этом рассказал в воскресенье президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил о работе украинских посольств в регионе и осуществлении эвакуационных мероприятий.

Среди эвакуированных Украиной людей, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

"Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива", – написал Зеленский в соцсети Х.

После того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, президент США Дональд Трамп предупредил эту страну от "любой мести".

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты для защиты".

Администрация американского президента Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана.